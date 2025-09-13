Mısır, Katar'daki Zirve Öncesi Arap ve İslam Ülkeleri ile Temas Halinde

Mısır, Katar'ın ev sahipliğinde iki gün sonra düzenlenecek ve İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısına nasıl yanıt verileceğinin görüşüleceği zirveye hazırlık amacıyla Arap ve İslam ülkelerinden yetkililerle yoğun temas halinde olunduğunu duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.

Açıklamada, telefon görüşmelerinin bölgedeki hızlı gelişmelerin yaşandığı süreçte ve Doha'da pazartesi günü yapılacak olan acil Arap-İslam Zirvesi öncesinde bölge ülkeleriyle ortak koordinasyon çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Söz konusu dışişleri bakanlarıyla yapılan görüşmelerde, son gelişmeler ve yansımalarının ele alındığı ve farklı bakış açıları ile bunlara karşı alınması gereken tavrın değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, güven ve istikrara katkı sağlayacak ortak ekonomik, diplomatik ve siyasi alanlarda koordinenin önemine vurgu yapıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin başkent Doha'da 15 Eylül Pazartesi günü bölgedeki son gelişmeler sebebiyle İslam ve Arap ülkeleri zirvesi düzenleyeceğini duyurdu.

Açıklamada, "Pazar günü yapılacak Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanlarının hazırlık toplantısında sunulacak olan İsrail'in Katar'a yönelik saldırısına ilişkin karar tasarısının görüşüleceği" belirtildi.

Sunulacak karar tasarısı hakkında bilgi verilmedi.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a tekrar saldırı tehdidinde bulunmuştu.