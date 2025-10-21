Mısır İstihbarat Başkanı'ndan İsrail'de Gazze Anlaşması Görüşmeleri

Sabah saatlerinde İsrail'e gelen Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad, Başbakan Binyamin Netanyahu ve üst düzey İsrailli yetkililerle Gazze anlaşmasını görüştü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, görüşmede ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan planın ikinci aşamasına geçiş ele alındı.

Netanyahu ile Gazze anlaşmasının ikinci aşamasına geçişi ele alan Reşad, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve diğer İsrailli üst düzey yetkililerle de görüştü.

Mısır'ın "Extra News" haber kanalı, Reşad'ın Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geleceğini kaydetti.

Trump'ın damadı Jared Kushner ve Witkoff dün, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de bugün İsrail'e gelmişti.

ABD'li yetkililerin, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçişi görüşecekleri bildirilmişti.