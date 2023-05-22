Mısır, İsrailli Aşırı Sağcı Bakanın Mescid-İ Aksa Ziyaretini Kınadı

KAHİRE, 22 Mayıs (Xinhua) -- Mısır, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Kudüs'teki İsrail-Filistin ihtilafının patlak verdiği noktalardan biri olan Mescid-i Aksa yerleşkesine yaptığı ziyareti kınadı.

KAHİRE, 22 Mayıs (Xinhua) -- Mısır, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Kudüs'teki İsrail-Filistin ihtilafının patlak verdiği noktalardan biri olan Mescid-i Aksa yerleşkesine yaptığı ziyareti kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan yazılı açıklamada, "Bu gibi kışkırtıcı davranışlar yetkililerin göstermesi gereken bilgelik ve sorumlulukla bağdaşmıyor" ifadesi yer aldı.

Mısır ayrıca İsrail'in, Filistin'in işgal altındaki bölgelerinde gerginliği tırmandıran eylemleri derhal durdurmasını istedi.

Ben-Gvir, Pazar sabahı erken saatlerde yoğun polis ve iç güvenlik teşkilatı Shin Bet eşliğinde, hem Müslümanlar hem de Yahudiler için kutsal olan Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

İsrailli bakan yerleşkeyi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bölgedeki polis memurlarına teşekkür etti.

Ziyaret, İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak etmesi münasebetiyle her yıl on binlerce İsrailli milliyetçinin düzenlediği Bayrak Yürüyüşü'nden birkaç gün sonra gerçekleşti.

1967 Ortadoğu savaşı sırasında Doğu Kudüs'ün kontrolünü ele geçiren İsrail, uluslararası eleştirilere rağmen bölgeyi işgal etti. Uzun süredir devam eden statüko çerçevesinde bölge, Ürdün Vakfı tarafından denetleniyor ve sadece Müslümanların ibadetine izin veriliyor.