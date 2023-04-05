Mısır, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısını kınadı

Mısır, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınayarak tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Arap Cumhuriyeti, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği, aralarında kadınların da olduğu itikafta olan ve ibadet eden insanların yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı en sert ifadelerle kınadı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu saldırıyla uluslararası yasa ve geleneklerin de ihlal edildiği belirtilen açıklamada, İsrail makamlarına derhal saldırılara son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Uluslararası tolumun saldırıların son bulması için gereken sorumluluğu üstlenmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Mısır'ın bölgede ateşkesin sağlanmasına yönelik yürüttüğü çabaları baltalayan söz konusu gerilimden İsrail'in sorumlu tutulduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in kutsal mekanların mahremiyetini ihal eden saldırıların Filistin halkı ve tüm Müslümanlar arasında öfke duygusunu körüklediği kaydedildi.

İsrail polisi, geç saatlerde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, burada bulananları copla darbetti.