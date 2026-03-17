Mısır, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatını şiddetle kınadı

Mısır, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine başlattığı kara harekâtını ve bu harekâtın Lübnan'ın egemenliğini ihlal ettiğini açıkladı. Mısır, kardeş Lübnan devletiyle dayanışma içinde olduğunu vurguladı ve askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Mısır, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine başlattığı kara harekatını şiddetle kınadığını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu harekatın Lübnan'ın egemenliği, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin açık ve ciddi bir ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kahire yönetiminin "bu hassas süreçte kardeş Lübnan devletiyle tam dayanışma içinde olduğu" vurgulanarak, Lübnan'ın egemenliğine yönelik her türlü müdahalenin ve toprak bütünlüğünün ihlalinin kesin bir dille reddedildiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatı ile ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan hava saldırıları dahil olmak üzere tüm askeri operasyonlarını derhal durdurması gerektiği yönündeki ilkesel tutumun sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının tüm hükümlerinin eksiksiz ve ayrım gözetilmeksizin uygulanması ve uluslararası toplum ile BMGK'nın sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
