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Mısır, İsrail'in Gazze Sınırındaki Askeri Varlığını Reddetti

Mısır, İsrail'in Gazze Sınırındaki Askeri Varlığını Reddetti
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail askerinin Gazze-Mısır sınırında kalıcı varlık göstermesine asla izin vermeyeceklerini belirtti. Abdulati, sınır bölgesindeki askeri varlığı reddettiklerini ifade etti ve ateşkes görüşmelerinde yaşanan tıkanıklığa dikkat çekti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail askerinin 14 kilometrelik Gazze Şeridi- Mısır sınır hattında kalıcı varlık göstermesini kabul etmeyeceklerini dile getirdi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati İsrail askerinin Gazze sınırına yerleşmesine veya sınırdaki güvenlik durumunda savaş öncesine göre kalıcı bir değişikliğe izin vermeyeceklerini söyledi.

İsrail ordusu, ABD Başkanı Joe Biden'ın "kırmızı çizgi" açıklamasına rağmen Mayıs ayında başlattığı Refah operasyonuyla, Mısır sınırı ve gümrük kapısının kontrolünü ele geçirmiş, Refah kapısı kapanırken Mısır üzerinden Gazze'ye insani yardım sevkiyatı durma noktasına gelmişti.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerine aracılık eden Mısır, İsrail'in bölgeden çekilmesini ve Refah sınır kapısının yeniden Filistin denetimine bırakılmasını istiyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise savaştan sonra askerlerin Mısır-Gazze sınırını oluşturan 14 kilometrelik Philadelphia (Selahaddin) Koridoru'ndan çekilmeyeceği konusunda ısrarcı. İsrail askerinin sınırdaki varlığı, aylardır süren ateşkes görüşmelerinin tıkanmasına neden olan en önemli başlıklardan biri. İsrail, Philadelphi Koridoru kendilerinin kontrolünde olmazsa Hamas'ın gelecekte Gazze içine silah kaçırmaya devam edebileceğini savunuyor.

"Her türlü askeri varlığı reddediyoruz"

Bakan Bedr Abdulati Kahire'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Mısır'ın pozisyonu değişmedi. Sınır kapısının diğer tarafı ve Philadelphia Koridoru'nda her türlü askeri varlığı reddediyoruz" dedi.

Abdulati ayrıca ateşkes anlaşmasıyla ilgili İsrail'den gelen yeni taleplere de tepki gösterdi, İsrail'i kastederek, "Belirli bir tarafın siyasi isteksizliği var, bu tam bir uzlaşıya varmak üzere olduğumuzda belli oldu" dedi.

Abdulati Hamas'ın Mayıs sonunda Biden tarafından ilan edilen ateşkes önerisine tamamen bağlı olduğunu kaydetti.

Biden 31 Mayıs'ta "İsrail kabul etti" diyerek çatışmaların kalıcı olarak bitirilmesini hedefleyen üç aşamalı plan açıklamıştı. Washington'a göre İsrail planı kabul etti, ancak Hamas ikna edilemedi. Fakat ABD'nin iddiasının aksine İsrail Başbakanı Netanyahu 3 Haziran'da yaptığı konuşmada "henüz Gazze'de bir ateşkes anlaşmasını kabul etmediklerini" söyleyerek Biden'ın duyurusunu birkaç gün içinde boşa çıkardı.

Reuters,DW / MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

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