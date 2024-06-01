Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşını sona erdirmeye yönelik çabalara destek veriyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kahire'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki "savaşını" sona erdirmeye yönelik her türlü çabayı desteklediğini bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şukri, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakan görüşmede, "ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin açıkladığı öneri ve bu konuda Mısır, Katar ve ABD'nin yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarını" ele aldı.

Şukri, " Mısır'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeyi, derhal ve kalıcı ateşkese varmayı, esir ve tutukluların değişimini ve insani yardıma engelsiz tam erişimi sağlamayı amaçlayan her türlü çabaya destek vereceğini" vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı, "Yardım sağlamak için İsrail ile Gazze arasındaki tüm kara geçişlerinin açılması ve uluslararası yardım ekiplerinin Gazze Şeridi'nde çalışması için güvenli koşulların sağlanmasının gerekliliğini" vurguladı.

Kahire el-İhbariyye Kanalı, gün içinde Mısırlı üst düzey bir yetkiliden naklettiği haberde, Mısır'ın, Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifi doğrultusunda müzakerelere yeniden dönülmesi için yoğun mesai harcadığını ve bu bağlamda ABD ile Mısır arasında pazar günü Kahire'de bir toplantı yapılmasının beklendiğini aktarmıştı.

Biden, dün Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.