Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Can Kaybına Neden Olan Hava Saldırılarını Kınadı

KAHİRE, 9 Mayıs (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve en az 13 Filistinlinin ölümüne neden olan hava saldırılarını kınadı.

KAHİRE, 9 Mayıs (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve en az 13 Filistinlinin ölümüne neden olan hava saldırılarını kınadı.

Salı günü bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Mısır, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde düzenlediği saldırılara kesinlikle karşı çıkmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı ayrıca, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yerleşkesine ve Filistin'deki diğer şehirlere düzenlediği baskınlarla işgal altındaki Filistin topraklarında gerilimi tırmandırmasını kınadı. Bakanlık bu tür eylemlerin "sükuneti sağlama ve gerilimi azaltma çabalarını baltalayarak durumu alevlendireceğini" belirtti.

İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları Salı günü Gazze Şeridi'nde Filistin İslami Cihad hareketinin üst düzey askeri liderlerinin bulunduğu bina ve apartmanlara eş zamanlı ve beklenmedik hava saldırıları düzenledi.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, İsrail'in yaptığı hava saldırılarında en az 13 Filistinlinin öldüğünü ve 20'den fazla kişinin de yaralandığını belirtti.