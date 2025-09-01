Mısır, İsrail'in Gazze Saldırılarını Kınadı

Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını artırmasını, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sunulan teklife yanıt vermemesini kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını artırması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, Mısır'ın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını artırarak sürdürmesini ve uluslararası insancıl hukuku ihlal etmesini kınadığı belirtilerek bu ihlalin, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme yönündeki uluslararası istek ve bölgede tırmanan gerginlikle tamamen çeliştiğine işaret edildi.

Açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması çabaları kapsamında Mısır ve Katar tarafından önerilen anlaşmaya yanıt vermemesinin, gerginliği azaltma ve sükunet ile barışı sağlama konusunda İsrail'in tam bir irade eksikliğini ve Gazze Şeridi'ndeki masum insanlara yönelik saldırganlığını sürdürme yönündeki açık niyetini yansıttığı dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, bunun, özellikle İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savunmasız sivillere yönelik uyguladığı açlık ve kuşatma politikalarının gölgesinde, Gazze'deki insani durumun felaket niteliğindeki vahim sonuçlarını artırma tehdidi oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili 18 Ağustos'ta sundukları teklifi Hamas kabul etmiş ancak İsrail'den teklife yanıt gelmemişti.

Hamas, Mısır ve Katar'ın sundukları öneriyi diğer Filistinli gruplarla birlikte kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail'de muhalefet ve esir aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, iktidarda kalma ısrarı ve koalisyonu feshetmeyi reddetmesi nedeniyle Hamas ile müzakereleri sabote etmekle suçluyor.

Hamas ise defalarca, "savaşın sona ermesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirleri toplu halde serbest bırakmaya hazır" olduğunu açıklamıştı.