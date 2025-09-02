Mısır, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Kınadı

KAHİRE, 2 Eylül (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını uluslararası insani hukukun sürekli ihlali olarak niteleyerek kınadı.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada İsrail'in "askeri genişlemesinin", Mısır ve Katar'ın yeni bir ateşkes önerisiyle savaşı durdurmaya yönelik ortak çabaları da dahil olmak üzere yoğun küresel arabuluculuk çabalarıyla çeliştiği belirtildi. İsrail'in "askeri genişlemesinin", Gazze savaşını sona erdirme, bölgesel gerilimi düşürme ve sükunet ve barışı yeniden tesis etme konularında İsrail'in hiçbir irade sergilemediği anlamına geldiği de ifade edildi.

İsrail'in uluslararası toplumun desteklediği iki devletli çözüme dayalı barış sürecinden geri adım attığına dikkat çekilen açıklamada Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik İsrail'in açlık ve kuşatma politikalarının, bölgede yaşanan felaket düzeyindeki insani sonuçları katlayarak artıracağı vurgulandı.

İsrail, 8 Ağustos'ta Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini ele geçirme planını onayladığını duyurmuştu. Duyurunun hemen ardından hem İsrail'de hem de dünya çapında karara yönelik sert eleştiriler yapıldı.