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Mısır, İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Saldırısını Kınadı

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Mısır, El-Ehli Hastanesi'ne yönelik saldırıyı uluslararası insani hukukun ihlali olarak nitelendirip tüm saldırıların durdurulmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını talep etti.

KAHİRE, 14 Nisan (Xinhua) -- Mısır, İsrail'in Gazze kentindeki El-Ehli Hastanesi'ne yönelik saldırısını kınayarak bunu "uluslararası insani hukuk ve tüm uluslararası normların ciddi ihlali" diye niteledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik tüm saldırılarının derhal durdurulması ve kuşatma altındaki bölgeye hızla insani malzeme ve yardımların ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Bakanlık, uluslararası toplumu özellikle bölgesel ve uluslararası çabalar kapsamında gerginliğin düşürülmesi ve ateşkes anlaşmasının yeniden canlandırılması yönünde somut adımlar atmaya da çağırdı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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