Mısır, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskınları kınadı Güncel Haberler Mısır, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını kınadı. Mısır, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını kınadı. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek 6 Filistinliyi öldürmesine tepki gösterildi. İsrail'in Filistinlilere yönelik tekrarlanan baskın uygulamalarının kabul edilemez olduğu aktarılan açıklamada, "İsrail'in baskınları, işgal altındaki Filistin topraklarında insani ve güvenlik durumunun tehlikeli boyuta ulaştığının göstergesidir." ifadesine yer verildi. Söz konusu baskınların aynı zamanda bölgede istikrarın da sarsılacağının işareti olduğu vurgulanan açıklamada, Filistin topraklarındaki gerginliğin önüne geçilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) üye ülkelerin yanı sıra ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere tüm uluslararası aktörlerin harekete geçmesi çağrısında bulunuldu. İsrail ordusu, dün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinliyi öldürmüş, 26 kişiyi yaralamıştı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Khazen Batı Şeria İsrail Mısır Güncel Haberler

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