Mısır, İsrail ile Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası İçin Yoğun Temaslarda Bulunuyor

Mısır'ın, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili öneriyi kabul etmesi yönünde yoğun temaslarını sürdürdüğü bildirildi.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" kanalına konuşan üst düzey kaynaklar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sunduğu teklifin üzerinden 48 saat geçtiği halde İsrail'den bir yanıtın gelmediğini belirtti.

Kaynaklar, İsrail'in söz konusu ateşkes önerisini olumlu karşılaması için Mısır'ın ilgili taraflarla yoğun temaslarını sürdürdüğünü aktardı.

Hamas, ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurmuştu

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerine yer verilmişti.

Mısır basını, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini de içerdiğini aktarmıştı.

Söz konusu önerinin aynı zamanda Gazze Şeridi'ne insani yardımların kolayca girmesi için "sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını" da içerdiği belirtilmişti.

Ateşkes süresince Gazze'deki 10 sağ İsrailli esirin serbest kalması ile 18'inin cenazelerinin teslim edilmesi karşılığında bir kısım Filistinli esirin serbest bırakılmasının öngörüldüğü basına yansımıştı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan bir siyasi kaynak, "Esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını almış olmasına rağmen Tel Aviv'in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını" ifade etmişti.

Kanal 12, ismi açıklanmayan bir diplomatik kaynağa dayanarak, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in son saatlerde ABD Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff ile önerilen anlaşmayı görüştüğünü aktarmıştı.