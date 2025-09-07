Mısır, İsrail'i Gazze'de Ateşkes Teklifini Kabul Etmeye Çağırdı

Mısır, İsrail'i, Gazze Şeridi'nde ateşkes teklifini kabul etmeye çağırdı ve Filistinlileri topraklarından sürme, aç bırakma ve soykırım planlarına karşı olduğunu bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, başkent Kahire'de Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub ile bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin Devleti'nin tanınması için uluslararası destek toplanması ve New York'ta BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında "iki devletli çözümle" ilgili düzenlenmesi beklenen uluslararası konferansta alınması muhtemel kararlar değerlendirildi.

Abdulati görüşmede, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları, Filistinlileri topraklarından çıkarma planlarını, soykırım suçlarını ve açlığın Filistin halkına karşı silah olarak kullanılmasını kesin bir dille reddettiklerini dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abbdulati, İsrail'in, Mısır ve Katar tarafından sunulan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerisini temel alan ateşkes önerisini kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

Hamas kapsamlı ateşkese hazır olduğunu duyururken İsrail kendi şartlarında ısrarcı

Arabulucular Mısır ile Katar'ın sunduğu kısmi ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini Hamas, 18 Ağustos'ta kabul ettiğini duyurmuş ancak İsrail, söz konusu teklife yanıt vermemekte ısrar etmişti.

Hamas, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinden anlaşma sağlanan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını" içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduğunu da bildirmişti.

Ayrıca Hamas, Gazze Şeridi'nin idaresini kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

İsrail ise şartlarını, "tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'nin güvenlik kontrolünü elinde tutması, İsrail'i tehdit etmeyecek alternatif bir sivil idarenin kurulması" olarak sıralamıştı.

ABD ile Hamas arasında görüşmelerin yeniden başladığı aktarılmıştı

İsrail basını, ABD yönetimi ile Hamas arasında haftalar süren kesintinin ardından son günlerde görüşmelerin yeniden başladığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, esir takası konusunda Hamas'la yoğun şekilde müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıklamıştı.

Trump, Gazze ile ilgili bir soru üzerine, "Hamas'la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, 'esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak' dedik." şeklinde konuşmuştu.

Söz konusu müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması konusunda Hamas'la müzakereler yaptıklarını belirten Trump, ayrıca 30 esirin de öldüğünü düşündüklerini ifade etmişti.