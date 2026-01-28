Haberler

Mısır Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşı ve ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi ile görüştü

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ve ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı telefon görüşmelerinde bölgesel gerilimlerin azaltılması ve diplomatik çözümlerin önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Abdulati, gerilimin azaltılması ve bölgenin yeni istikrarsızlık döngülerine sürüklenmesinin önlenmesi amacıyla çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

Abdulati, diplomatik çözümlere öncelik verilmesini sağlayacak elverişli bir ortamın oluşturulması, bölgesel güvenlik ve istikrarı destekleyecek kalıcı siyasi anlaşmalara ulaşılmasının önemine dikkati çekti.

Mısır Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD ile İran arasında diyaloğun yeniden başlatılmasına imkan tanıyacak koşulların oluşturulması ve tüm tarafların çıkarlarını gözeten, nükleer meseleye ilişkin kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması için diplomatik kanallara bağlı kalınmasının önemini vurguladı.

Abdulati, bu tür bir anlaşmanın bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
