Mısır, İran Nükleer Programı İçin Müzakerelerin Yeniden Başlatılmasını Talep Ediyor

Mısır, bölgenin kaosa sürüklenmesini önlemek için İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yeniden başlatılması ve gerginliğin tırmanmasından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati telefonda Suudi Arabistan, Bahreyn ve Iraklı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, İsrail ile İran arasında artan askeri gerginliğin ardından bölgede yaşanan gelişmeler ve bunun bölgesel ve uluslararası barışa ve güvenliğe yansımaları ele alındı.

Ayrıca, çatışmanın daha da büyümesini ve yayılmasını önlemek için tırmanışın kontrol altına alınması ve ateşkesin sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İran'ın nükleer programı konusunda müzakerelerin yeniden başlatılması ve gerginliğin tırmanmasından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Tahran, İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından 13 Haziran'da ABD ile nükleer görüşmelerin askıya alındığını duyurmuştu.

???????- ?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.