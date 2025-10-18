Mısır, İran ile Nükleer Müzakereleri Değerlendirdi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İran, ABD ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkilileriyle nükleer müzakereleri değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abdulati'nin, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve UAEA Genel Müdürü Rafael Grossi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmelerin, bölgede güvenlik ve istikrarı destekleme ve gerginliği azaltma çabaları ile İran ve UAEA arasında 9 Eylül'de imzalanan Kahire Anlaşması'nın ardından oluşan ivmeyi artırma amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Abdulati'nin söz konusu yetkililerle görüşmelerinde, gerginliğin azaltılması ve güven inşası için çalışmaya devam edilmesi gerektiği vurgulandı.

İran ve ABD arasında tüm tarafların çıkarını dikkate alacak, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak kapsamlı bir anlaşmaya varılması için müzakere sürecinin yeniden başlatılması ve bunun için de gerekli koşulların oluşturulması gerektiği belirtildi.

Görüşmede, bu konuda bir çözüme ulaşılması için ortaya atılan fikirlerin değerlendirilmesi ve temasların sürdürülmesinde mutabakat sağlandı.

İran Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, 18 Ekim itibarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2015'teki nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı kararının sona erdiğini ve bu tarihten itibaren nükleer faaliyetlerine ilişkin hiçbir BM kısıtlamasının geçerli olmadığını savunmuş ve ülkenin nükleer dosyasının da BMGK gündeminden çıkarılması çağrısında bulunmuştu.