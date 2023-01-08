Mısır'ın Ünlü Çarşısı Çinli Turistlerin Geri Dönüşünü Memnuniyetle Karşılıyor

KAHİRE, 8 Ocak (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'nin en ünlü turistik çarşılarından biri olan Han El-Halili'deki dükkan sahipleri, Çin'in 8 Ocak'tan itibaren seyahat kısıtlamalarını hafifleteceğini açıklamasının ardından Çinli misafirlerin geri dönüşünü bekliyor.

KAHİRE, 8 Ocak (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'nin en ünlü turistik çarşılarından biri olan Han El-Halili'deki dükkan sahipleri, Çin'in 8 Ocak'tan itibaren seyahat kısıtlamalarını hafifleteceğini açıklamasının ardından Çinli misafirlerin geri dönüşünü bekliyor.

Kahire'nin eski Müslüman mahallesinin ortasında bulunan asırlık çarşı, eskiden dünyanın dört bir yanından gelen turistlerle dolup taşıyordu.

Ancak üç yıl önce patlak veren Kovid-19 pandemisi çarşının canlılığını yok etti.

Çarşıda değerli taşlar ve bakır eserler satan Amr Dahi, Xinhua'ya dükkanının pandemi öncesinde iyi iş yaptığını söyledi.

Dahi, "Kovid-19'un yayılmasından önce, çok sayıda Turist, özellikle Çinliler buraya akın ediyordu ve işler iyiydi" dedi.

Mısırlı dükkan sahibi Çinli turistlerin geri dönüşünü sabırsızlıkla beklediğini, bunun zayıflayan işlerini artırmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Çin, Mısır'a en çok turist gönderen dördüncü ülkeydi. Her yıl yüzbinlerce Çinli turist tarihi yerleri görmek ve güneşli kumsalların tadını çıkarmak için Mısır'a geliyordu.

Orta yaşlı Dahi, "Çinli turistler, alıcıların büyük bir bölümünü oluşturuyor... Antika ve hediyelik eşya almak için çok para harcıyorlardı" dedi.

Han El-Halili'de geleneksel Mısır yemekleri sunan bir restoranın sahibi olan Muhammed Saleh, Xinhua'ya Çinlilerin çok dost canlısı olduğunu söyledi.

Saleh, "Mısır'ın geleneklerini seviyorlar, geleneksel Mısır yemeklerini tercih ediyorlar ve her zaman bu yemekleri denemeye hevesliler" dedi.

Pazarın ara sokaklarının Çinli turistlerle dolup taştığı günleri hatırlayan Salih, "Çinli turistlerin geri dönmesi ve böylece durumun düzelmesi için dua ediyoruz" dedi.

Mısır'ın turizm gelirleri 13,1 milyon turistin geldiği 2019'da 13,03 milyar ABD doları ile rekor seviyeye ulaşmıştı. Turizm sektörü pandemi nedeniyle ağır darbe aldı.

Mısır'ın resmi istatistik kurumu, 2022'nin ilk yarısında bu kadim ülkeyi, 2021 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 85,4 artışla yaklaşık 4,9 milyon turistin ziyaret ettiğini açıkladı.