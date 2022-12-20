Mısır'ın Süveyş Kanalı, 2022'de 7,9 Milyar ABD Doları Rekor Gelir Elde Etti

KAHİRE, 20 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) Başkanı Pazartesi günü, Mısır'ın Süveyş Kanalı'nın 2022'de 7,932 milyar ABD doları ile rekor düzeyde gelir kaydettiğini duyurdu.

KAHİRE, 20 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) Başkanı Pazartesi günü, Mısır'ın Süveyş Kanalı'nın 2022'de 7,932 milyar ABD doları ile rekor düzeyde gelir kaydettiğini duyurdu.

SCA Başkanı Usame Rabie, parlamentonun halka açık oturumunda "2022'nin gelirleri SCA tarihinin en yükseği oldu" dedi. 2021 yılı için bu gelir 6,333 milyar dolardı.

Rabie, 2022'de 1,4 milyar ton yük taşıyan 23.000'den fazla geminin kanaldan geçtiğini ve bir önceki yıl kanaldan geçen gemi sayısının 21.700 olduğunu söyledi.

SCA'nın eski Başkan Yardımcısı Wael Qaddour da, deniz yoluyla enerji taşımacılığının büyük ölçüde kanal üzerinden yapılmasından dolayı bu rekor geliri yüksek petrol talebine bağladı.

Qaddour, geçiş ücretleri 2023 Ocak'tan itibaren yüzde 10-15 oranında artacağı için gelirlerin önümüzdeki yıllarda artmaya devam etmesini bekliyor.

Süveyş Kanalı, Mısır'ın milli hasılasının ve döviz rezervlerinin ana kaynaklarından biri.

Dünya ticaret hacminin yaklaşık yüzde 12'si, Kızıldeniz ile Akdeniz arasında köprü kurarak Afrika, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli ve en hızlı deniz taşımacılığı geçidi olarak kabul edilen bu insan yapımı kanaldan geçiyor.