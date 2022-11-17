Mısır'ın Sczone Başkanı: Sczone, Çinli İşletmelerle Daha Fazla İşbirliği İstiyor

ŞARM EL-ŞEYH, 17 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi (SCZone) Genel İdaresi Başkanı Waleid Gamaleldien, Mısır'ın Kızıldeniz'de bulunan tatil beldesi Şarm El Şeyh'te, SCZone'un Çinli işletmelerle işbirliğini güçlendirmek istediğini söyledi.

Gamaleldien yakın zamanda Xinhua'ya Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın (COP27) devam eden 27. oturumu sırasında, "Promosyon kampanyalarımızda Çinli yatırımcıları çekmek istiyoruz" dedi.

Ülkesindeki Çin- Mısır TEDA Süveyş Ekonomik ve Ticari İşbirliği Bölgesi gibi mevcut işbirliği projelerinin, Çin teknolojisinin ve uzmanlığının etkileyici olduğunu gösterdiğini belirten Gamaleldien, "TEDA, Mısır ile Çin arasındaki ekonomik işbirliğinin ilerletilmesinde ve Çin'in Mısır'daki yatırımlarının artmasında önemli bir rol oynadı" dedi.

Gamaleldien, SCZone'un iklim eylemine ilişkin yorumunda, Mısır'ın son iki yılda yeşil hidrojeni yerelleştirmeye ve SCZone'u yeşil yakıt için bölgesel bir üretim ve ticaret merkezine dönüştürmeye çalıştığını kaydetti.

Gamaleldien, yeşil enerjinin, emisyonları azaltmak için Süveyş Kanalı'nı geçen gemilere yakıt ikmalinde kullanılacağını söyledi.