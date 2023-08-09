Üye Girişi
Haberler

Mısır'ın Kızıldeniz Tatil Beldesi Hurgada Turistlerin Gözdesi Oldu

Güncel Haberler

HURGADA, 9 Ağustos (Xinhua) -- Mısır'ın Hurgada kentinde deniz paraşütü deneyimi yaşayan turistler, 3 Ağustos 2023. Mısır'ın Kızıldeniz tatil beldesi Hurgada'nın beyaz kumlu plajları, ülkenin turizm sektöründe yaşanan patlama sayesinde turistlerle dolup taştı.

HURGADA, 9 Ağustos (Xinhua) -- Mısır'ın Hurgada kentinde deniz paraşütü deneyimi yaşayan turistler, 3 Ağustos 2023.

Mısır'ın Kızıldeniz tatil beldesi Hurgada'nın beyaz kumlu plajları, ülkenin turizm sektöründe yaşanan patlama sayesinde turistlerle dolup taştı. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Mısır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title