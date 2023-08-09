Mısır'ın Kızıldeniz Tatil Beldesi Hurgada Turistlerin Gözdesi Oldu
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HURGADA, 9 Ağustos (Xinhua) -- Mısır'ın Hurgada kentinde deniz paraşütü deneyimi yaşayan turistler, 3 Ağustos 2023. Mısır'ın Kızıldeniz tatil beldesi Hurgada'nın beyaz kumlu plajları, ülkenin turizm sektöründe yaşanan patlama sayesinde turistlerle dolup taştı.
HURGADA, 9 Ağustos (Xinhua) -- Mısır'ın Hurgada kentinde deniz paraşütü deneyimi yaşayan turistler, 3 Ağustos 2023.
Mısır'ın Kızıldeniz tatil beldesi Hurgada'nın beyaz kumlu plajları, ülkenin turizm sektöründe yaşanan patlama sayesinde turistlerle dolup taştı. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel