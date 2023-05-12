Mısır'ın, İsrail ile Filistinli gruplar arasında geçici ateşkes önerisinde bulunduğu belirtiliyor

Mısır'ın, İsrail ile Filistinli gruplar arasında geçici ateşkes önerisinde bulunduğu bildirildi.

Adını vermek istemeyen Filistinli bir kaynak, " Mısır, İsrail ile Filistinli gruplar arasında geçici ateşkes önerisinde bulundu." ifadelerini kullandı.

Aynı kaynak, "Taraflar değerlendirme aşamasında." dedi.

Filistinli kaynaklar daha önce de Mısır'ın başkenti Kahire'de taraflar arasında görüşmeler yürütüldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Görüşmelerde İslami Cihad Hareketi'nin, İsrail'in suikast politikasına son vermesi için güvence alma konusunda ısrarcı olduğu, İsrail tarafının ise bunu reddettiği belirtilmişti.

Mısır tarafından ateşkes konusunda şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 6 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.