Mısır'ın Güneyinde Bir Trafik Kazasında 17 Kişi Hayatını Kaybetti

KAHİRE, 3 Ağustos (Xinhua) -- Mısır'ın güneyinde yer alan Sevhac vilayetindeki çöl yolunda, Salı günü geç saatlerde bir minibüs ve bir kamyonun karıştığı kazada en az 17 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Xinhua'ya konuşan Sevhac Valisi Tarek el-Fiqy, "Yaralıları Sevhac Devlet Hastanesi'ne götürmek için kaza mahalline 15 ambulans geldi" dedi. Vali, "Kazayla ilgili yapılan ilk incelemeler, karşı taraftan gelen kamyonla çarpışmaktan kaçınmaya çalışan minibüs sürücüsünün yüksek hızını sorumlu tuttu" dedi. Mısır'da yol altyapısının bakımının iyi yapılmaması ve trafik düzenlemelerinin sıkı bir şekilde uygulanmaması sebebiyle sık sık trafik kazaları meydana geliyor. Mısır, son birkaç senedir trafik kazalarını azaltmak amacıyla yol ağını geliştiriyor, yeni yollar ve köprüler inşa ediyor ve eskilerini onarıyor.