Mısır'ın Geleneksel Tatlıları Ramazan'da Daha da Tatlı - Haberler

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Mısır'ın Geleneksel Tatlıları Ramazan'da Daha da Tatlı

Xinhua - Güncel
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Mısır'ın Geleneksel Tatlıları Ramazan'da Daha da Tatlı

KAHİRE, 11 Nisan (Xinhua) — Mısırlı Müslümanlar için hiçbir şey Ramazan'da yenen tatlılar kadar tatlı olamaz. Oruçla geçen uzun bir günün ardından, nesillerdir tüketilen bu tatlılar hem büyük bir enerji hem de mutluluk kaynağı.

KAHİRE, 11 Nisan (Xinhua) — Mısırlı Müslümanlar için hiçbir şey Ramazan'da yenen tatlılar kadar tatlı olamaz. Oruçla geçen uzun bir günün ardından, nesillerdir tüketilen bu tatlılar hem büyük bir enerji hem de mutluluk kaynağı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir tatlıcı Ramazan'ın geleneksel tatlılarından olan "yassı kadayıfı" pişiriyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir tatlıcı Ramazan'ın geleneksel tatlılarından olan "yassı kadayıfı" pişiriyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir tatlıcı Ramazan'ın geleneksel tatlılarından olan "yassı kadayıfı" pişiriyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir tatlı satıcısı Ramazan'ın geleneksel tatlılarından olan "baklavayı" gösteriyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir tatlı satıcısı Ramazan'ın geleneksel tatlılarından olan "künefeyi" gösteriyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Kahire, Enerji, Nisan, Mısır, Güncel, Haberler

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