Mısır'ın Balina Vadisi: Doğanın ve Tarihin Buluştuğu Yer

Güncelleme:
Kahire'nin güneyinde yer alan Balina Vadisi, milyonlarca yıl öncesine ait balina fosilleriyle dolu bir açık hava müzesi olarak ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmaktadır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu bölge, hem doğal güzellikleri hem de tarihi önemiyle dikkat çekiyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 130 kilometre güneyinde yer alan el-Feyyum kentindeki ünlü "Balina Vadisi", ziyaretçilerine hem büyüleyici bir doğa manzarası hem de milyonlarca yıllık bir tarih yolculuğu sunuyor.

Yabancı arkeologlar tarafından 1903'te keşfedildikten sonra Vadi el-Hıtan (Balina Vadisi) olarak isimlendirilen bölge, 2005 yılında UNESCO tarafından dünyanın en iyi balina fosillerini barındırdığı için Dünya Mirası listesine alındı.

Başkentin 130 kilometre güneyinde yer alan Balina Vadisi'nde bugüne kadar 400'den fazla deniz canlısının fosiline rastlandığı belirtiliyor.

Milyonlarca yıl öncesine uzanan fosillerle dolu bir açık hava müzesi olan Balina Vadisi, gündüz saatlerinde altın sarısı tepeler ve erozyonun şekillendirdiği kaya oluşumlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Balina Vadisi, geceleri ise berrak gökyüzü altında yıldızların ışıltısı eşliğinde kamp kurarak sükunet dolu bir atmosferin tadını çıkarma fırsatını sunuyor.

"Balina Vadisi dünyanın nadir hazinelerinden biri"

Mısırlı doğal miras alanı uzmanı Muhammed Samih, AA'ya yaptığı açıklamada, 25 yıldır Balina Vadisi'nde görev yaptığını belirterek, "Balina Vadisi yalnızca Mısır'ın değil, dünyanın da en nadir doğal hazinelerinden biridir." dedi.

Balina Vadisi'nin keşif hikayesinin 1902 yılında İngiliz bilim insanı Beadnell'in çalışmalarıyla başladığını anlatan Samih, yıllar içinde yapılan keşiflerin giderek önem kazandığı ve tarih öncesi balina fosillerinin ortaya çıkardığını ifade etti.

Mısırlı uzman Samih, "Burada bulunan fosiller, on milyonlarca yıl önce karasal yaşamdan deniz yaşamına uyum sağlayan balinaların evrimsel geçişini gözler önüne seriyor. Balina Vadisi, bu dönüşümü bu kadar net biçimde belgeleyen dünyadaki tek yer." diye konuştu.

Bölgenin bir zamanlar yaklaşık 30 metre derinliğinde bir deniz olduğu, günümüzde ise erozyonun şekillendirdiği bir çöl peyzajına dönüştüğünü dile getiren Samih, şunları söyledi:

"Burada 37,5 milyon yıl öncesine ait çok sayıda balina ve deniz canlısı fosili bulundu. Çölün renkleri gün boyunca güneş ışığına göre değişiyor, gece ise dünyanın en karanlık ve yıldızların en net göründüğü yerlerinden biri haline geliyor."

Daha önce Feyyum Doğal Koruma Alanları Merkez Bölge Müdürü olarak görev yaptığını belirten Samih, bu açık hava müzesinin, dünya genelinde iklim değişikliği ile fosilleri ilişkilendiren tek müze olma özelliğini taşıdığına işaret ederek, hem bu yönüyle hem de sergilediği buluntularla, dünyada başka hiçbir yerde bu kadar net gözlemlenemeyen evrimsel dönüşümü insanlığa sunduğunu dillendirdi.

Herkesi vadiyi ziyaret etmeye çağıran Samih, Balina Vadisinin gündüz saatlerinde açık hava müzesi özelliğini taşıdığı gibi geceleri de yıldızlarının tadını çıkarma fırsatı sunduğuna dikkati çekti.

Gece saatlerinde yıldızların büyük ve net bir şekilde gözle göründüğü Balina Vadisi'nin astronomi, kamp ve gece eğlencesi meraklılarını kendine çektiğini dile getiren Samih, bölgenin her yıl tekrar ziyaret edilmeye değer olduğunu vurguladı.

Balina Vadisi'nde 18 ayrı doğal oluşumun yer aldığı açık hava müzesinin yanı sıra, 2016'da açılan "Fosiller ve İklim Değişikliği Müzesi" de bulunuyor. Müze, 195'ten fazla fosili barındırıyor ve iklim değişikliği ile evrimsel süreçleri birlikte ele almasıyla dünyada tek örnek olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Haberler.com
