Mısır'ın antik Hint mimarisi eseri: Baron Sarayı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Heliopolis bölgesinde yer alan Baron Sarayı, ülkedeki ender mimari tarzlardan "antik Hint mimarisiyle" öne çıkıyor.

Mısır Turizm Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, başkent Kahire'de 1907-1911 yılları arasında Edward Louis Joseph Empain adlı Belçikalı bir iş insanı tarafından inşa ettirilen Baron Sarayı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

AA muhabirine konuşan Fransa uyruklu ziyaretçi Desiree Francisco, ramazan ayını Mısır'da geçirmek için geldiğini, Mısırlı eşinin tavsiyesi üzerine Baron Sarayı'na geldiğini söyledi.

Ailesiyle Mısır'da turistik yerleri gezdiğini ifade eden Francisco, "Baron Sarayı'nı çok beğendim. Mimari yapısı, duvarlarını süsleyen Hint heykelleri çok güzel ve ilgi çekici. Çocuklarımla beraber burada güzel vakit geçirdik." dedi.

Baron Sarayı, özel etkinliklerin yanı sıra dış çekimler için de tercih ediliyor

1852-1929 yılları arasında yaşayan Belçika uyruklu iş adamı Joseph Empain tarafından yaptırılan tarihi saray, doğum günü veya düğün gibi etkinliklerde dış mekan çekimlerine de ev sahipliği yapıyor.

Tarihi sarayı ziyaret eden bir başka konuk Nada Ömer de kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için Baron Sarayı'nı tercih ettiklerini belirtti.

Bu sene arkadaşının doğum gününü farklı bir şekilde kutlamak istediğini ve bunun için Baron Sarayı'nı seçtiklerini ifade eden Ömer, "Buraya gelince çok yerinde bir karar aldığımı daha iyi anladım. Arkadaşımla birlikte çok güzel hatıra fotoğrafları çektirdik." diye konuştu.

Satanistler Baron Sarayı'nda ayin düzenliyordu

Uzun yıllar kaderine terk edilen Baron Sarayı'na 1990'lı yılların sonlarına doğru satanist gençlerin gelerek ayin düzenledikleri yetkili makamlar tarafından tespit edildi.

Mısır medyasında yayımlanan haberlere göre, Mısır yetkili makamları tarafından 1997 yılında "şeytana tapanlar" olarak bilinen bir grup satanistin Baron Sarayı'nda toplanarak ayin düzenledikleri saptandı.

Satanistlerin Baron Sarayı'nda düzenlediği ayinler, o dönem sarayın çevresinde bir cinayetin yaşanması üzerine halk tarafından fark edilip şikayet edildi. Konuyla ilgili soruşturma açılmasına karşın cinayet aydınlatılamadı.

Baron Sarayı, halk arasında Korku Sarayı olarak da biliniyor

20 Eylül 1852 yılında Belçika'nın Hainaut eyaletinin Beloeil bölgesinde dünyaya gelen ve bir dönem Hindistan'da da yaşayan iş insanı Joseph Empain tarafından yaptırılan Baron Sarayı'nın içinde hayalet, ruh ve cinlerin olduğuna da inanılıyor.

Sarayın sahibinin 22 Eylül 1929'da, oğlunun da 1946 yılında hayatını kaybetmesinin ardından kaderine terk edilen saray, yıllarca çevresinde ikamet eden halk tarafından hayalet, ruh ve cinlerin olduğu iddia edilerek, "Korku Sarayı" şeklinde adlandırıldı.

Yıllarca metruk bir yapı olarak kalan Baron Sarayı, yapılan açık artırmada sarayın varisleri tarafından 1954 yılında başkasına satıldı.

Saray, 1993 yılında Mısır yönetimi tarafından resmen "tarihi yapı" olarak kabul edildi ve 2005 yılında da Mısır İskan Bakanlığı tarafından satın alınarak restoresine başlandı.