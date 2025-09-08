Haberler

Mısır, İlk Kez 48 Kadın Hakimi Devlet Konseyi'ne Atadı

Güncelleme:
Mısır, kadınların güçlendirilmesi ve yargı reformunu ilerletme çabası kapsamında 48 kadın hakimi Devlet Konseyi'ne atadı. Bu tarihi adım, Mısır'da kadınların yargı alanındaki rolünü artırmayı amaçlıyor.

GİZA, 8 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın Giza kentindeki Devlet Konseyi'nde toplu fotoğraf için poz veren kadın yargıçlar, 7 Eylül 2025.

Mısır, kadınların güçlendirilmesi ve yargı reformunu ilerletme çabalarının bir göstergesi olarak, ilk kez giriş seviyesinden 48 kadın hakimi Devlet Konseyi'ne atadı. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

