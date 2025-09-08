Mısır, İlk Kez 48 Kadın Hakimi Devlet Konseyi'ne Atadı
Mısır, kadınların güçlendirilmesi ve yargı reformunu ilerletme çabası kapsamında 48 kadın hakimi Devlet Konseyi'ne atadı. Bu tarihi adım, Mısır'da kadınların yargı alanındaki rolünü artırmayı amaçlıyor.
GİZA, 8 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın Giza kentindeki Devlet Konseyi'nde toplu fotoğraf için poz veren kadın yargıçlar, 7 Eylül 2025.
Mısır, kadınların güçlendirilmesi ve yargı reformunu ilerletme çabalarının bir göstergesi olarak, ilk kez giriş seviyesinden 48 kadın hakimi Devlet Konseyi'ne atadı. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel