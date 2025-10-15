Mısır ile Gazze Arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Açılışı Ertelendi

(ANKARA) - Mısır ile Gazze arasında bulunan Refah Sınır Kapısı'nın, bu sabah için planlanan açılışı ertelendi. İsrail medyası, daha fazla rehine cenazesinin teslim edilmesinin ardından sınırın açılmasına karar verildiğini bildirdi.

Mısır ile Gazze'nin güneyi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bu sabah açılması bekleniyordu ancak bir İsrailli güvenlik yetkilisi, hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Yetkili, "Sadece Gazzelilerin giriş ve çıkışı için açılması yönünde hazırlıklar sürüyor" diye konuştu.

Yetkili ayrıca, insani yardımların, İsrail güvenlik denetiminden sonra Kerem Şalom Sınır Kapısı ve diğer geçiş noktaları üzerinden Gazze Şeridi'ne girişinin sürdüğünü belirtti.

İsrail'in kamu yayın kuruluşu Kan da daha önce İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı bugün yeniden açacağını ve 600 yardım kamyonunun geçişine izin vereceğini bildirmişti. İsrail, geriye kalan 28 rehinenin cenazelerinin geç teslim edilmesine tepki göstermiş ve bu durum karşısında insani yardımı sınırlandırma tehdidinde bulunmuştu.

Kan'ın haberinde, "daha fazla cenazenin gece saatlerinde teslim edilmesinin ardından sınır kapısının açılmasına karar verildiği" bildirildi.