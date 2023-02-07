Mısır ile BM, seçimler konusunda uzlaşmaları için Libyalı tarafları desteklemeyi görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, seçimlerin yapılması konusunda anlaşmaya varmaları için Libyalı tarafları destekleme yollarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, seçimlerin yapılması konusunda anlaşmaya varmaları için Libyalı tarafları destekleme yollarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Şukri, BM Libya Özel Temsilcisi Bathily ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Libya'da siyasi süreci ilerletmenin yollarını görüşen ikili, Kahire'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılar çerçevesinde anayasa konusundaki gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede, Mısırlı Bakan, anayasayla ilgili sürecin başarıyla tamamlanmasının önemine değindi.

BM Libya Özel Temsilcisi de tüm taraflara çözümün anahtarının, Libyalıların elinde olduğu mesajı verdiklerini ifade etti.

İkili, başkanlık ve parlamento seçimlerinin aynı anda yapılması konusunda Libyalıların uzlaşı sağlamasını desteklemek için iletişim ve koordinasyon kanallarının devam etmesi gerektiğine ilişkin hemfikir olduklarını kaydetti.

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici anayasa hükmünde.

Temsilciler Meclisi ile Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin, ülkeyi seçimlere götürecek anayasal metinle ilgili yürüttüğü görüşmelerden ise "askerler ile çifte vatandaşlığı olanların adaylığı" meselesinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

Libya'daki seçim çıkmazı

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat 2022'de ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmişti. 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi çifte vatandaşlığı olanlar ile askerlerin, Devlet Başkanlığı seçimlerine adaylığının engellenmesini isterken, TM buna izin verilmesinde ısrar ediyor.