Mısır ile ABD arasındaki 'SOF02' tatbikatı tamamlandı

Mısır ve ABD özel kuvvetleri arasında Mısır'da düzenlenen "SOF02" adlı ortak askeri tatbikat sona erdi.

Mısır Ordusu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın son bulduğu kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerin yoğun olduğu bir yerleşim bölgesindeki noktaya baskın düzenleme, rehinelerin kurtarılması, terör unsurlarının tutuklanması, el yapımı patlayıcılara karşı önlemler alma konularında eğitimler verildiği vurgulandı.

Klasik ve alışılmadık atış teknikleri ve hayat kurtarma ile ilk yardım uygulamalarının yapıldığı ifade edilen açıklamada, tatbikata Mısır ordusundan, paraşütçüler, deniz özel kuvvetleri ve komandolarının yanı sıra, ABD'den özel kuvvetlerin katıldığı belirtildi.