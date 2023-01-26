Mısır'ı Süveyş Kanalı 2022'de 8 Milyar ABD Doları ile Rekor Yükseklikte Gelire Ulaştı

KAHİRE, 26 Ocak (Xinhua) -- Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) Çarşamba günü yayınladığı raporda, kanalın 2022 yılında 23.851 geminin yolculuğundan ve transit geçişinden 8 milyar ABD dolar tutarında rekor yükseklikte yıllık gelir elde ettiğini bildirdi.

KAHİRE, 26 Ocak (Xinhua) -- Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) Çarşamba günü yayınladığı raporda, kanalın 2022 yılında 23.851 geminin yolculuğundan ve transit geçişinden 8 milyar ABD dolar tutarında rekor yükseklikte yıllık gelir elde ettiğini bildirdi.

Su yolunu geçen gemi sayısı, bir kanal geliştirme projesinin 2015 yılında tamamlanmasını takip eden yedi yıl içinde yüzde 8 arttı. 2008-2014 döneminde 125.000 olan kanaldan geçen gemi sayısı 2016-2022 döneminde 135.000 gemiye çıktı.

Su yolunu yöneten Mısır makamına göre, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna ihtilafının yol açtığı "peş peşe zorluklara" rağmen hem kanalın geliri hem de geçen gemi sayısı son yıllarda arttı.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı, 1869'da resmen uluslararası seferlere açıldı ve küresel deniz ticareti için bir cankurtaran halatı görevi gördü. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'si insan yapımı kanallardan geçiyor.