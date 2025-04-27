Mısır, Hindistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları Keşmir'deki Gergin Durumu Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Keşmir'deki son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının yayımladığı iki ayrı açıklamaya göre, Abdulati, Hindistanlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, Cammu Keşmir bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Hint mevkidaşı Jaishankar ile Güney Asya bölgesindeki son duruma dair görüş alışverişinde bulunan Abdulati, Cammu Keşmir'deki terör saldırısının kurbanları için başsağlığı diledi, Hindistan halkı ve hükümetiyle dayanışma mesajı verdi.

Abdulati "terör ve aşırılığın her türlüsünü kesin bir şekilde reddettiklerini" vurgularken, bölgede güvenlik ve istikrarın korunması adına "bu hassas dönemde sükunetin sağlanması, gerginliğin azaltılması ve itidalin korunması" çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde de Güney Asya'daki gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede taraflar, Cammu Keşmir saldırısının ardından bölgede artan gerilim üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Abdulati, "bölgede daha fazla gerginlik ve çatışmanın önlenmesi için itidal" çağrısı yaptı.

Pahalgam terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.