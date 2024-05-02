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Mısır, Hamas ve İsrail ile ateşkes ve esir takası konusunda temaslarını yoğunlaştırıyor

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Mısır medyası, Kahire'nin Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası gibi 'tartışmalı noktalar' konusunda Hamas ve İsrail ile temaslarını yoğunlaştırdığını yazdı. Mısır güvenlik heyeti, Hamas liderleri ve İsrailli mevkidaşlarıyla uzlaşmaya varmak için temasları yoğunlaştırdı. Hamas lideri İsmail Heniyye, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır medyası, Kahire'nin Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası gibi "tartışmalı noktalar" konusunda Hamas ve İsrail ile temaslarını yoğunlaştırdığını yazdı.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" kanalının üst düzey Mısırlı kaynağa dayandırdığı habere göre, Mısır güvenlik heyeti, "bazı tartışmalı noktalarda uzlaşmaya varmak için Hamas liderleri ve İsrailli mevkidaşlarıyla" temasları yoğunlaştırdı.

Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi yaptı. Telefon görüşmesine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesine ilişkin müzakereleri ele aldığı belirtilmişti.

Heniyye, Filistin halkının taleplerini karşılayacak ve İsrail saldırılarını sona erdirecek bir anlaşmanın şekillenmesi amacıyla devam eden görüşmeleri tamamlamak üzere Hamas'ın müzakere heyetinin mümkün olan en kısa sürede Mısır'a geleceğini aktarmıştı.

Mısır basınında önceki gün yer alan haberde, Hamas heyetinin Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığı ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceğini bildirmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 29 Nisan'da Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi için ateşkes sağlanması konusunda bir teklifin olduğunu söylemişti.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bin 500'ü aşkın Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 bin 800'den fazla yaralı bulunuyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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