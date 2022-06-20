Mısır, GKRY ve Yunanistan Savunma Bakanları Kahire'de askeri iş birliğini görüştü

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Charlampos Petrides ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile askeri iş birliğini ele aldı.

Mısır Ordusu resmi Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Zeki, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen GKRY'li ve Yunan mevkidaşıyla ayrı ayrı ikili görüşmenin ardından üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

Zeki, " Mısır, GKRY ve Yunanistan'ın iş birliğinin desteklenmesinin önemine" değinerek, üç ülkenin ortak çıkarları kapsamında ilerleyen iş birliğinden övgüyle söz etti.

Bakan Petrides de ortak tatbikatlar ve ordular arasında bilgi alışverişi çerçevesinde askeri ve ikili iş birliğinin desteklenmesine yönelik Mısır, GKRY ve Yunanistan arasındaki koordinasyonun sürdürülmesinin gereğine işaret etti.

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ise, Mısır'ın uluslararası ve bölgesel alanda, Orta Doğu ile Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki etkin rolüne yönelik memnuniyetini dile getirdi.

Açıklamada ayrıca, Mısır, GKRY ve Yunanistan Silahlı Kuvvetleri arasında savunma, güvenlik ve Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yolların desteklenmesini kapsayan ortak bir bildirinin de imzalandığı belirtildi.

Mısırlı Bakan Zeki'nin, GKRY'li mevkidaşı ile yaptığı ikili görüşmede ise, askeri iş birliği alanında ortak öneme sahip meselelerin yanı sıra iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında tecrübe alışverişi konularını ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Zeki'nin, Yunan mevkidaşıyla da uluslararası ve bölgesel meselelerin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarına muhtemel yansımalarını masaya yatırdığı aktarıldı.