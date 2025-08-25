Mısır, Gazze'ye Yeni İnsani Yardım Konvoyu Gönderdi

KAHİRE, 25 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in hafta sonu kapattığı sınır kapılarının yeniden açılmasının ardından Gazze'ye yönelik yardımları yeniden başlatan Mısır, pazar günü bölgeye yeni bir insani yardım konvoyu gönderdi.

Mısır'ın resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre Mısır Kızılayı tarafından yürütülen "Onurlu Yardım: Mısır'dan Gazze'ye" girişimi kapsamında gönderilen konvoy, Gazze'ye girmeden önce İsrail makamları tarafından denetlenmek üzere Refah'tan Kerem Şalom'a geçti. Konvoyun un, baklagiller, ekmek, akaryakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemeleri taşıdığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'na göre Gazze'nin bazı bölgelerinde kıtlık yaşandığı resmen teyit edilirken, bölgede açlık, gıda, ilaç ve akaryakıt konusunda felaket boyutunda sıkıntı yaşandığı uyarısında bulunuldu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'ye gönderilen tüm yardımların yüzde 70'inden fazlasını Mısır'ın temin ettiğini açıkladı. Bakanlık, Refah'ın Mısır tarafında mahsur kalan 5.000 tıra rağmen gönderilen yardım malzemelerinin 550.000 tonun üzerinde olduğunu kaydetti.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, pazar günü yaptıkları açıklamada İsrail'in 22 aydır devam eden askeri operasyonları sırasında 62.686 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 157.951 kişinin yaralandığını açıkladı. Kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ise 115'i çocuk olmak üzere 289 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.