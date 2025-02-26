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Mısır, Gazze'ye Yardım Malzemeleri ve Yeniden İnşa Planını Açıkladı

Mısır, Gazze'ye Yardım Malzemeleri ve Yeniden İnşa Planını Açıkladı
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Mısır, Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkesin ardından Gazze'ye 150.000 ton yardım malzemesi ve 20.000 çadır gönderdi. Kuzey Sina Valisi, bölgenin yeniden inşası için üç aşamalı bir plan üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

KAHİRE, 26 Şubat (Xinhua) -- Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden bu yana 878 Filistinli hasta ve 2.400 refakatçi Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'nden Mısır'a giriş yaptı.

Mısır Devlet Enformasyon Servisi'nden pazartesi günü yapılan açıklamada 150.000 ton yardım malzemesi taşıyan 8.000 tırın ve 20.000'den fazla çadırın Mısır tarafından Gazze'ye ulaştığı da belirtildi.

Aynı gün Xinhua'ya demeç veren Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir, Gazze'nin altyapı ve barınma gibi kritik ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3-5 yıl süreceği tahmin edilen üç aşamalı bir yeniden inşa planı önerdiklerini teyit etti.

Plan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin yeniden imarına ve Gazzelilerin aralarında Mısır'ın bulunduğu komşu ülkelere taşınmasına yönelik tartışmalı önerisine ilişkin endişelerin arttığı ve yaygın eleştirilerin yapıldığı bir dönemde gündeme geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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