Mısır, Gazze'ye Uluslararası Güç Gönderilmesi Meselesinde Uzlaşı Çağrısında Bulundu

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze'ye uluslararası güç gönderilmesi konusunda Filistin'in ilkelerinin korunması ve sahada uygulanabilir bir uzlaşı sağlanması gerektiğini belirtti. Bakan, Mısır'ın BMGK'daki görüşmelere aktif katıldığını ifade etti.

Mısır, Gazze'ye uluslararası güç gönderilmesi konusunda bazı ülkelerin çekinceleri bulunduğunu, Filistin'in temel ilkelerine zarar vermeden uzlaşı sağlanması gerektiğini bildirdi.

Mısır resmi ajansı MENA'ya konuşan Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'ne uluslararası güç gönderilmesi meselesine ilişkin açıklama yaptı.

Kahire'nin güç gönderilmesine ilişkin New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yürütülen görüşmelere aktif şekilde dahil olduğunu ve Washington başta olmak üzere tüm BMGK üyeleri ve Cezayir aracılığıyla Arap grubu ile istişare halinde olduklarını söyledi.

Bakan Abdulati, "Kararın, Filistin davasının sabitelerini koruyacak, uluslararası gücün en kısa sürede konuşlanmasını sağlayacak ama sahada uygulanabilir bir uzlaşıyla çıkmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdulati ayrıca, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesine dair "Mısır olarak ikinci aşamaya geçilmesi için tüm gücümüzle çaba harcıyoruz." diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ise Abu Dabi Stratejik Forumu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin "Gazze'deki istikrar gücüne katılmayabileceğini" söylemişti.

Amerikan basını geçen hafta, Donald Trump yönetiminin BM Güvenlik Konseyine sunduğu bir karar taslağıyla, Gazze'de en az iki yıl görev yapacak uluslararası gücün yetki ve görev tanımını içeren metin hazırladığını bildirmişti.

Taslağa göre, bu güç "barış gücü" değil, "uygulayıcı" nitelikte olacak ve Gazze'nin İsrail ve Mısır sınırlarını güvence altına almak, sivilleri ve insani koridorları korumak, yeni bir Filistin polis gücünü eğitmek gibi görevleri üstlenecek.

ABD'nin hazırladığı tasarının gelecek haftalarda oylamaya sunulması, ilk birliklerin ise ocak ayında Gazze'ye gönderilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
