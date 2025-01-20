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Mısır, Gazze'ye İnsani Yardım Tırları Göndermeye Başladı

Mısır, Gazze'ye İnsani Yardım Tırları Göndermeye Başladı
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Mısır, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ardından Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne insani yardım tırları göndermeye başladı. İlk grup olarak 95 tır geçiş yaptı ve gün içinde yaklaşık 500 tırın daha geçmesi bekleniyor.

KAHİRE, 20 Ocak (Xinhua) -- Mısır devlet televizyonunun bildirdiğine göre İsrail ile Hamas arasında kısa süre önce varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Mısır, pazar günü Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne insani yardım tırlarını göndermeye yeniden başladı. Haberde 95 yardım tırından oluşan ilk grubun Gazze'ye gitmek üzere sınır kapısının Mısır tarafından geçtiği ve gün boyunca yaklaşık 500 tırın daha geçeceği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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