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Mısır, Gazze'ye gönderdiği günlük yakıt miktarını artıracak

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Mısır Devlet Enformasyon Servisi Başkanı Diaa Rashwan, İsrail tarafıyla mutabık kalındığı üzere Mısır'ın Gazze Şeridi'ne gönderdiği günlük yakıt miktarını 129.000 litreden 189.000 litreye çıkaracağını duyurdu.

KAHİRE, 14 Aralık (Xinhua) -- Mısır Devlet Enformasyon Servisi Başkanı Diaa Rashwan, İsrail tarafıyla mutabık kalındığı üzere Mısır'ın Gazze Şeridi'ne gönderdiği günlük yakıt miktarını 129.000 litreden 189.000 litreye çıkaracağını duyurdu.

Rashwan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 21 Ekim'den bu yana Mısır'dan abluka altındaki Filistin bölgesine Refah sınır kapısı üzerinden insani yardım taşıyan 4.057 tır gönderildiğini belirtti.

Yardımlar arasında 3.866 ton tıbbi malzeme, 22.799 ton gıda, 13.936 ton su, 5.073 ton diğer yardım malzemeleri ve 2.678 ton yakıtın yanı sıra 48 ambulans ile 222 çadır ve branda bulunuyor.

Yetkili, "Mısır, Gazze'ye kesintisiz insani yardım girmesini sağlamak için yoğun çabalarını sürdürüyor" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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