Mısır, Gazze'ye Ağır İş Makineleri Gönderdi

Güncelleme:
Gazze'de Mısır Komitesi, insani yardım çalışmaları kapsamında yıkılmış binaların enkazını kaldırmak için ağır iş makineleri teslim aldığını açıkladı. Makineler, Mısır'ın Gazze'deki insani rolünü desteklemek amacıyla gönderildi.

Gazze'de görev yapan Mısır Komitesi, gece saatlerinde insani yardım çalışmaları kapsamında yıkılmış binaların enkazıyla kapanan yolları açmak için ağır iş makineleri teslim aldığını açıkladı.

Komite Sözcüsü Muhammed Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde insani görevler için ağır iş makineleri teslim aldık. Bu ekipmanlar, Mısırlı yetkililerin kararıyla gönderildi." dedi.

Söz konusu makinelerin Gazze'de Mısır'ın "insani rolünü yerine getirmek" amacıyla gönderildiğini belirten Mansur, ekipmanların enkaz altındaki yolların açılması ve çeşitli insani görevlerde kullanılacağını ifade etti.

Gazze'ye giren iş makinasının sayısına ilişkin bilgi vermeyen Mansur, İsrail'in iki yıl süren saldırıları sonucu Gazze'deki iş makinelerinin yaklaşık yüzde 90'ının imha edildiğini hatırlattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre de Mısır Komitesi aracılığıyla Gazze'ye toplam 6 ağır iş makinesi ulaştı. Bunlar arasında bir bager kazıcı, 2 kamyon ve 3 buldozer bulunuyor.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu ve Filistin Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye de dün akşam yaptığı açıklamada, bugün bazı bölgelerde İsrail askerlerine ait cesetlerin aranacağını duyurmuştu.

Hamas, 10 Ekim'de yürürlüğe giren anlaşmanın ardından bugüne kadar 20 İsrailli esiri sağ, 16'sının ise cesedini teslim etti.

Tel Aviv yönetimi, kalan esir sayısının 13 olduğunu ve bir cesedin kimlik eşleşmesinin doğrulanamadığını öne sürdü.

Hamas, daha önce yaptığı açıklamalarda "esirler dosyasını tamamen kapatmak istediklerini" ancak bunun için "zaman, gelişmiş ekipman ve ağır makineler" gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
