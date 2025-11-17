Mısır, Gazze Şeridi'ne Kış Yardımı Gönderdi

KAHİRE, 17 Kasım (Xinhua) -- Mısır, yağışlardan olumsuz etkilenen Gazze Şeridi'ndeki halkın kış mevsimine hazırlığı için 106.000'den fazla battaniye, yaklaşık 40.000 parça kışlık kıyafet, 1.350'den fazla şilte ve yaklaşık 4.450 çadır içeren bir yardım sevkiyatı yaptı. Mısır Kızılayı'ndan pazar günü yapılan açıklamada 27 Temmuz'da Gazze'ye yardım sağlamak için başlatılan insani yardım girişim kapsamında 73. konvoyun gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, kışlık malzemelerin "Gazze'de yaşanan son yağış dalgasının yol açtığı acıların hafifletilmesine yönelik acil bir yanıt" kapsamında gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, kışa yönelik sevkiyatın, bölgede acil ihtiyaç duyulan 5.500 tondan fazla gıda paketi ve un, yaklaşık 2.400 ton tıbbi malzeme ve yardım malzemesi ile yaklaşık 1.400 ton petrol ürünü de dahil olmak üzere yaklaşık 9.300 ton acil yardım malzemesi taşıyan yeni bir insani yardım konvoyunun parçası olduğu belirtildi.

Mısır Kızılayı, 2 yıldır devam eden çatışmaların başından bu yana yarım milyon tondan fazla insani yardım ve destek malzemesini, yaklaşık 35.000 gönüllünün katkılarıyla Gazze'ye ulaştırdıklarını kaydetti.

Gazze Şeridi genelinde etkili olan yoğun yağışlar, birçok yerleşim bölgesini olumsuz etkileyerek halkın eşyalarına zarar verdi ve sağlık ile güvenliğe ilişkin endişeleri artırdı. İnce brandalardan yapılmış geçici barınakların çoğu sağanak altında çöktü; aileler soğuk, nemli hava koşullarına ve çamurlu zemine açık şekilde kaldı.

Sular altında kalan yollar, enkazlar ve çöken küçük köprüler ise acil yardım ve kurtarma çalışmalarını ciddi şekilde zorlaştırıyor.