Haberler

Mısır: Gazze'nin yeniden inşası konferansı için ABD ile temas halindeyiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Gazze'nin yeniden inşası için ABD ile ortak başkanlık yapacaklarını ve en kısa sürede bir tarih üzerinde uzlaşmayı umduklarını açıkladı. Ayrıca Gazze'deki güvenlik durumunu iyileştirmek için Mısır'ın Filistin polisine eğitim verileceği belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, ülkesinin Gazze'nin yeniden inşası konferansına ortak başkanlık etmesi ve bunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi için ABD ile koordinasyon halinde olduklarını söyledi.

Abdulati, ziyarette bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile yaptığı ortak basın toplantısında konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı, Gazze ile ilgili bir soruya, "Gazze'nin yeniden inşası konferansı için ortak bir başkanlık oluşturulması konusunda ABD ile istişare halindeyiz ve tarih konusunda da temaslarımız sürüyor." dedi.

Konferansın önemine değinen Abdulati, "Bu konferansın düzenlenmesi için en kısa sürede bir tarih üzerinde anlaşmayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

Abdulati, Gazze'deki durumla ilgili, "Filistin polisine Mısır'da eğitim vererek, güvenlik boşluğunu sona erdirmek için Gazze'de görev yapmalarını sağlayacak programlar uyguluyoruz." şeklinde konuştu.

"Mısır, Gazze'nin bölünmesini reddetmektedir." diyen Abdulati, Gazze'deki ateşkesin sağlamlaştırılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Abdulati, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ilk aşamasının sonuna yaklaştık ve planın ikinci aşamasının uygulamaya konulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de insani yardımların önemine dikkati çeken Abdulati, Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların artırılması ve hiçbir şekilde bölgeye ulaştırılmasının engellenmemesi gerektiğini aktardı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı

Hakemi darbeden futbolcu ve babasına pişman olacakları bir ceza
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım

30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.