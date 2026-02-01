Mısır, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'deki hastaları kabul etmeye yarın başlayacak

Mısır'ın pazartesi günü itibarıyla Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'deki hastaları kabul etmeye başlayacağı belirtildi.

Mısır merkezli Al-Qahera News televizyonunun haberine göre, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı bugün deneme amaçlı olarak faaliyete geçirilecek, kapı pazartesi günü ise resmen hizmet vermeye başlayacak.

Haberde, Gazze'deki hastaların tıbbi tedavi amacıyla pazartesi günü Mısır'a nakledilmeye başlanacağı, Mısır Sağlık Bakanlığına bağlı mobil yoğun bakım ünitelerinin Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında hazır bekletildiği aktarıldı.

Sınır hattına ambulanslar konuşlandırıldı

Mısır tarafının 24 saat boyunca tam teyakkuz halinde olduğu, yaralı ve hastaları karşılamak üzere çok sayıda ambulansın sınır hattına konuşlandırıldığı ifade edildi.

Hastaların transferinin, ayrıntıları açıklanmayan ve taraflar arasında mutabık kalınan bir mekanizma çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan kapısı durumundaki Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın bu sabah yaya geçişleri için "deneme" amaçlı açıldığı bildirilmişti.

İsrail basını, Refah Sınır Kapısı'nın bugün sadece "deneme" amaçlı açıldığını, yaya geçişine ise yarın başlanacağını yazmıştı. Yarından itibaren sınır kapısından sınırlı kişinin geçişine müsaade edileceği, günde 150 kişinin Gazze'den ayrılmasına, 50 kişinin ise dönmesine izin verileceği belirtilmişti.

Mısır'daki insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişine ise izin verilmeyeceği ifade edilmişti.