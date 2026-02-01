Haberler

Mısır, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'deki hastaları kabul etmeye yarın başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır, pazartesi günü itibarıyla Gazze'deki hastaları Refah Sınır Kapısı üzerinden tıbbi tedavi amacıyla kabul etmeye başlayacak. Kapının Filistin tarafı deneme amaçlı faaliyete geçirildi ve Mısır Sağlık Bakanlığı mobil yoğun bakım üniteleriyle hazırlıklarını tamamladı.

Mısır'ın pazartesi günü itibarıyla Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'deki hastaları kabul etmeye başlayacağı belirtildi.

Mısır merkezli Al-Qahera News televizyonunun haberine göre, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı bugün deneme amaçlı olarak faaliyete geçirilecek, kapı pazartesi günü ise resmen hizmet vermeye başlayacak.

Haberde, Gazze'deki hastaların tıbbi tedavi amacıyla pazartesi günü Mısır'a nakledilmeye başlanacağı, Mısır Sağlık Bakanlığına bağlı mobil yoğun bakım ünitelerinin Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında hazır bekletildiği aktarıldı.

Sınır hattına ambulanslar konuşlandırıldı

Mısır tarafının 24 saat boyunca tam teyakkuz halinde olduğu, yaralı ve hastaları karşılamak üzere çok sayıda ambulansın sınır hattına konuşlandırıldığı ifade edildi.

Hastaların transferinin, ayrıntıları açıklanmayan ve taraflar arasında mutabık kalınan bir mekanizma çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan kapısı durumundaki Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın bu sabah yaya geçişleri için "deneme" amaçlı açıldığı bildirilmişti.

İsrail basını, Refah Sınır Kapısı'nın bugün sadece "deneme" amaçlı açıldığını, yaya geçişine ise yarın başlanacağını yazmıştı. Yarından itibaren sınır kapısından sınırlı kişinin geçişine müsaade edileceği, günde 150 kişinin Gazze'den ayrılmasına, 50 kişinin ise dönmesine izin verileceği belirtilmişti.

Mısır'daki insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişine ise izin verilmeyeceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma sağlandı! Kenan Yıldız'dan 4.5 yıllık imza

Kenan, 4.5 yıllık imzayı atıyor
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Anlaşma sağlandı! Kenan Yıldız'dan 4.5 yıllık imza

Kenan, 4.5 yıllık imzayı atıyor
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti

Juventus, Nesyri ve Duran'ın ardından gözünü Cimbomlu yıldıza dikti
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler