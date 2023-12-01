Mısır'ın Gazze'de insani aranın en kısa sürede yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi. Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan'ın yaptığı açıklamada, ülkenin Gazze'deki Filistinlilere yardım girişini artırmak ve saldırıları durdurmak için ortaklarıyla çaba sarf ettiği belirtildi.

Mısır, Gazze'de insani aranın yeniden başlaması için çaba sarf ediyor

Mısır'ın Gazze'de "insani ara"nın en kısa sürede yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan'ın, İsrail'in Gazze'de saldırılara yeniden başlamasına ilişkin yaptığı açıklama, kurumun sitesinde yayımlandı.

Mısır'ın, Gazze'de "insani ara"nın sona ermesinden derin üzüntü duyduğunu ifade eden Raşvan, ülkesinin, "insani ara"nın en kısa sürede yeniden başlaması, Gazze'deki Filistinlilere daha fazla insani yardım girmesi ve saldırıların durması için ortaklarıyla yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.

Raşvan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının Mısır tarafına kadar uzandığı yönünde sosyal medyada dolaşan haberleri de yalanladı ve bu tür konularda resmi makamlardan yapılan açıklamaların baz alınmasını istedi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu bu sabah "insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı.