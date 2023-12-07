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Mısır: Gazze'de "insani ara"nın yeniden tesisi için ortaklarımızla yoğun çaba sarf ediyoruz

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Mısır, Gazze Şeridi'nde" insani ara"yı mümkün olan en kısa sürede yeniden tesisi etmek için yoğun çaba sarf etmeye devam ettiğini duyurdu.

Mısır, Gazze Şeridi'nde" insani ara"yı mümkün olan en kısa sürede yeniden tesisi etmek için yoğun çaba sarf etmeye devam ettiğini duyurdu.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan'ın, Gazze'de "insani ara"yla ilgili çalışmalara ilişkin yaptığı açıklama, kurumun sitesinde yayımlandı.

Açıklamada, " Mısır, ortakları Katar ile ABD'nin arabuluculuk çabaları sayesinde Gazze Şeridi'nde bir hafta süren insani ateşkes bozulduğu için derin üzüntüsünü yineliyor. Mısır, insani ateşkesin mümkün olan en kısa sürede yeniden tesisi için ortaklarıyla yoğun çaba sarf etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Bir haftalık "insani ara" ile onlarca İsrailli ve Filistinlinin serbest kaldığı hatırlatılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından açık tutulduğunu, geçişlerle ilgili yaşanan her türlü engelden İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 177'ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Kaynak: AA / Güncel

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