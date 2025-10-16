Mısır, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasının başlatılmasının önemini vurguladı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının başlatılmasının ve konuşlandırılması planlanan uluslararası gücün yetki ve görev alanına ilişkin bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının çıkarılmasının önemli olduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abdulati, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısırlı ve İngiliz Bakanlar, "Gazze'deki ateşkesin birinci aşamasının tamamen uygulanmasının ve iki tarafın da tüm taahhütlerine uymalarının önemini" ele aldı.

Abdulati, "ABD Başkanı Donald Trump'ın planının eksiksiz şekilde uygulanmasının büyük önem taşıdığını" belirterek, "anlaşmanın ikinci aşamasına başlanmasının önemini" ifade etti.

Abdulati ayrıca, "Gazze Şeridi'ne insani yardımların bölgenin acil ihtiyaçlarına uygun miktarlarda ulaşmasının büyük önem taşıdığına" işaret ederek, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının başlatılmasının ve konuşlandırılması planlanan uluslararası gücün yetki ve görev alanına ilişkin bir BMGK kararının çıkarılmasının önemini vurguladı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.