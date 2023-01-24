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Mısır, Filistin ve BAE, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı

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Mısır, Filistin ve BAE, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı

Mısır, Filistin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hollanda'nın Lahey kentinde bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i parçalamasını kınadı.

Mısır, Filistin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hollanda'nın Lahey kentinde bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i parçalamasını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Müslümanların kutsalına yönelik ihlalin ifade özgürlüğü sınırlarında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

Bu tür eylemlerin dinler ve halklar arasında nefret söylemini beslediğine, toplumların güvenlik ve istikrarını sarstığına işaret edilen açıklamada, son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde İslamofobinin artışından derin endişe duyulduğu belirtildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Hollanda'daki eylemin, milyonlarca Müslüman'ın değerlerine bir saldırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu tür eylemlere karşı uluslararası alanda harekete geçilmesi ve faillerin yargılanması gerektiği kaydedildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamasında, dini değerlere ve kutsallara saygı gösterilmesi, kutuplaştırıcı ve provoke eden adımlardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Filistin Hollanda Mısır Güncel Haberler

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