Mısır, Fas'taki Batı Sahra konusunda uluslararası çözümü destekliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin " Fas'ın toprak bütünlüğü ve Batı Sahra konusunda uluslararası bir çözüme bağlılığına" verdiği desteği vurguladı.

Fas haber ajansının haberine göre, ülkeyi ziyaret eden Şukri ile Faslı mevkidaşı Nasır Burita'nın Rabat'ta gerçekleştirdikleri görüşmelerinin ardından ortak açıklama yapıldı.

Haberde, Şukri'nin Fas'ın toprak bütünlüğünü ve Batı Sahra konusunda uluslararası bir çözüme bağlılığını, siyasi bir çözümü amaçlayan Rabat'ın ciddi ve inandırıcı çabalarını memnuniyetle karşılayan BM kararlarını Kahire'nin desteklediğini aktardığı belirtildi.

Öte yandan görüşmede Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita da ülkesinin, su güvenliği konusunda Mısır'a tam destek verdiğini, uluslararası nehirler konusunda tek taraflı politikaları bırakmaya teşvik ettiklerini dile getirdi.

Her iki taraf da görüşmede, Filistin konusunda, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla ilgili, "uluslararası ve Arap dünyasının değişmez ilkelerini" desteklediklerini kaydetti.