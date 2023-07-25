Mısır Elektrik Kesintisi Krizi Hızlı Çözümlerle Sonlandırılacak

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir, yakıt sıkıntısından kaynaklanan elektrik kesintisi krizini sona erdirecek hızlı çözümler geliştirmek üzere Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Mulla ile bir araya geldi. Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ayman Hamza, abonelerin elektriğinin kesilerek şebekedeki yük krizinin sonlandırılmasının beklendiğini doğruladı.

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir, yakıt sıkıntısından kaynaklanan elektrik kesintisi krizini sona erdirecek hızlı çözümler geliştirmek üzere Pazartesi günü Yeni İdari Başkent'teki Elektrik Bakanlığı merkezinde Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Mulla ile bir araya geldi.

Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ayman Hamza, bu hafta ortasında abonelerin elektriğinin kesilerek şebekedeki yük krizinin sonlandırılmasının beklendiğini doğruladı.

Mısır'da şu anda yaşanmakta olan kesinti krizinin, elektrik enerjisi üretiminde kullanılan yakıt sıkıntısından kaynaklandığını belirten Hamza, ulusal elektrik şebekesinin 48.000 megavat üretim kapasitesine sahip olduğunu, vatandaşların tüketimininse 36.000 megavatı geçmediğini kaydetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)