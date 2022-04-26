Mısır, Doğu Kudüs'ün Yahudileştirmesi girişimi konusunda uyardı - Haberler

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Mısır, Doğu Kudüs'ün Yahudileştirmesi girişimi konusunda uyardı

AA - Çağrı Koşak - Güncel
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Mısır, Doğu Kudüs'ün Yahudileştirmesi girişimi konusunda uyardı

Mısır, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesi ve kutsal mekanların hukuki ve tarihi statüsünün değiştirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Mısır, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesi ve kutsal mekanların hukuki ve tarihi statüsünün değiştirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan haberde, Mısır'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Usame Abdulhalık'ın BM Güvenlik Konseyinde yaptığı açıklamaya yer verildi.

Abdulhalık, "İsrail'in Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme ve kutsal mekanların hukuki ve tarihi statüsünün değiştirilmesi girişimleri, şiddetin tırmanmasına ve Mescid-i Aksa'nın zarar görmesine neden olur." uyarısında bulundu.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını ve Filistinlilerin maruz kaldığı şiddetin Mısır tarafından kınandığını belirten Abdulhalık, taraflara sükunet çağrısı yaparak "camide ibadet edenlerin korunması gerektiğini" vurguladı.

Ramazan ayının İsrailli Yahudilerin Hamursuz Bayramı'na denk gelmesiyle, kutsal ayın başından bu yana Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da tansiyon sürekli yükseliyor.

İsrail bu hafta başında Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde Hristiyanların "Kutsal Cumartesi" kutlamalarına da kısıtlamalar getirmişti.

AA / Çağrı Koşak - Güncel

Doğu Kudüs, Mescit, İsrail, Mısır, Güncel, Haberler

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